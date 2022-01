Genova – Cassonetti in fiamme in via della Libertà, nel quartiere genovese della Foce.

Intorno alle 6.30 l’allarme da parte dei residenti che hanno notato una colonna di fumo levarsi dal cassonetto e notare poco dopo le fiamme propagarsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme.

Al momento non sono note le cause dell’incendio, non si esclude la pista dolosa.