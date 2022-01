Genova- Grave incidente piazza Giusti a San Fruttuoso. A pochi giorni dall’incidente mortale in via Casoni, poco lontano, ancora un ferito grave per un incidente.

Ad avere la peggio, questa volta, un motociclista che sarebbe stato urtato da un veicolo in transito.

Il centauro è stato scaraventato in aria per poi ricadere violentemente a terra.

Subito sono partite le chiamate al 118 e l’ambulanza è arrivata in pochi minuti.

Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito velocemente al pronto soccorso.

Sul posto anche la polizia locale che ha avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Da tempo i residenti della zona invocano la presenza costante di agenti della polizia locale sull’incrocio di piazza Giusti, tra i più pericolosi della città.

Non sembra invece trovare “fan” la proposta di installare altre telecamere e tutor che sanzionano “dopo” che il divieto non è stato rispettato e non costituiscono un deterrente come lo sono invece le “divise” ben in vista agli incroci.

