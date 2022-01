La Spezia – I vigili del fuoco hanno salvato un cane e due gatti nell’incendio divampato ieri in una casetta indipendente a Caresana, in provincia di La Spezia. I proprietari avrebbero steso incautamente i panni ad asciugare davanti al camino accesso per poi lasciare l’abitazione.

Un ritorno di fiamma o un guasto ha fatto prendere fuoco i panni stesi e le fiamme si sono rapidamente estese al mobilio.

Fortunatamente alcuni vicini di casa si sono accorti del denso fumo nero che usciva dall’abitazione ed hanno chiamato i soccorsi.

I pompieri sono arrivati velocemente ed hanno messo in salvo i gatti e il cane presente nella casa per poi spegnere l’incendio.