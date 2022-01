Genova – Pesanti disagi e lunghe code, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce chusa dalle 15,30 per un grave incidente stradale.

Poco prima delle 15:30, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la D26 (Diramazione Predosa-Bettole) ed Alessandria Sud verso Gravellona Toce, a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 47, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel del tratto interessato, non si registrano code.

Gli utenti in viaggio sulla A26 diretti verso Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria sulla D26 (Diramazione Predosa-Bettole), potranno percorrere la A7 Milano-Genova in direzione Milano, successivamente la A21 Torino-Brescia in direzione Torino ed infine rientrare in A26 in direzione Gravellona Toce.