Bargagli – Si è svegliato di soprassalto con la casa invasa dal fumo e ha chiamato i vigili del fuoco che lo hanno salvato.

La scorsa notte i Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, sono stati impegnati a Bargagli per l’incendio di una abitazione.

Giunti sul posto hanno dapprima portato in salvo l’uomo che viveva nell’immobile, classe 1938 (84 anni) consegnandolo alle cure del 118 e poi hanno verificato l’origine del fumo nero che invadeva l’abitazione.

Nella casa, nonostante vi fossero poche fiamme, c’era denso fumo generati per presunte cause elettriche.