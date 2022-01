Genova – “L’asilo Arcobaleno di Borzoli non chiude ed anzi si rinnova”. L’assessore all’Istruzione Barbara Grosso smentisce la notizia, circolata nelle ultime ore, sulla possibile chiusura della struttura di Borzoli.

«La notizia della chiusura della scuola dell’infanzia Arcobaleno, riportata oggi dalla stampa cittadina, non corrisponde a realtà – precisa l’assessore alle Politiche dell’istruzione Barbara Grosso – Mi sento quindi di rassicurare i genitori che hanno scelto questa scuola per i loro bambini: Arcobaleno mantiene aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Pertanto, fino al 28 febbraio, avete la possibilità di effettuare l’iscrizione online per il 2022/2023″.

“Il fatto che Arcobaleno non sia stato inserito tra le sedi scolastiche immediatamente disponibili – continua Grosso – è dovuto ai lavori di riqualificazione funzionale e di messa in sicurezza, che partiranno entro breve nella struttura”.

Questo intervento, che riguarderà sia gli spazi dell’asilo nido (0/3 anni) sia quelli della scuola d’infanzia (3/6 anni), recupererà l’edificio trasformandolo in un complesso scolastico moderno ed efficiente, un nuovo polo per l’infanzia che possa accogliere un maggior numero di bambini, in una continuità educativa nido/scuola infanzia.

“Con la messa in cantiere di queste opere – conclude l’assessore – il Comune di Genova conferma l’attenzione agli edifici per le funzioni educative che insistono sui territori, in un’ottica di sviluppo degli stessi, come avviene in questo caso per l’area di Borzoli”.