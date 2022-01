Genova – Doveva restare chiuso in casa per rispettare l’isolamento fiduciario della quarantena ma è uscito per andare a comprare droga ed è stato fermato e denunciato.

Un ragazzo di 21 anni residente nella bassa Valbisagno è stato fermato dalla polizia mentre era alle prese con l’acquisto di droga in piazza Montano a Sampierdarena e durante i controlli di rito è risultato positivo al covid e costretto a restare a casa, in quarantena.

Il giovane ha raccontato di essere uscito per comprare un farmaco e di aver incontrato “per caso” il ragazzo che gli ha venduto la droga. La distanza dalla casa di residenza non ha convinto gli agenti che lo hanno denunciato per non aver rispettato l’obbligo di quarantena.

La sua posizione è al vaglio anche per quanto riguarda il consumo di droga visto che gli agenti hanno visto lo scambio di sostanza stupefacente con l’altro ragazzo ma la droga è stata ritrovata a terra.