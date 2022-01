Genova – Continuano i controlli per il rispetto delle norme adottate a contrasto della diffusione del Coronavirus in tutta la città.

Nella giornata di ieri, martedì 25 gennaio, gli agenti della Polizia Locale hanno controllato oltre 600 persone in diverse zone di Genova, combinando complessivamente 17 multe.

14 le persone sanzionate; di queste una non era in possesso di regolare Green pass e 13 non avevano la mascherina.

I controlli hanno interessato sia il centro storico cittadino (9 verbali complessivi) sia altre zone della città (8 verbali complessivi).

Gli agenti della Locale hanno provveduto a controllare anche gli esercizi commerciali trovandone complessivamente tre, tutti nel centro storico, fuori norma e procedendo con le sanzioni del caso.

Controllati anche i mercati rionali nei municipi Centro Ovest e Ponente. In totale i banchi controllati sono stati 72 tutti in regola con le disposizioni vigenti.