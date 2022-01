Nove decessi e 5.388 nuovi casi di contagio da coronavirus un Liguria. Non cala l’emergeza sanitaria in atto nella nostra regione e resta alto il numero delle nuove vittime.

A Sanremo è morto un giovane di 46 anni mentre a Genova, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena è deceduto un uomo di 61 anni

Ben 5.388 i nuovi contagi scoperti con 29.603 tamponi tra molecolari (5.648) e antigenici rapidi (23.955) registrati nelle ultime 24 ore su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

In calo fortunatamente, il numero delle persone ricoverate in ospedale (-26 rispetto al giorno precedente) ma resta a 40 il numero delle persone ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva dove vengono curate le persone più gravi e in pericolo di morte.

Tra loro 26 non sono vaccinati.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 816

SAVONA (Asl 2): 952

GENOVA Asl 3: 2.467

Chiavari e Tigullio Asl 4: 551

LA SPEZIA (Asl 5): 586

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffusi il 27 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.165.260 5.648 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.069.894 23.955 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 282.593 5.388 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 62.782 959

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 9.783 LA SPEZIA 7.678 IMPERIA 8.436 GENOVA 33.913 Residenti fuori Regione/Estero 981 altro/in fase di verifica 1.991 TOTALE 62.782

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 757 40 -26 ASL1 109 2 -13 ASL2 117 13 -13 San Martino 104 5 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 141 5 3 Ospedale Gaslini 11 2 -2 ASL3 globale 155 7 -2 ASL 3 Villa Scassi 153 7 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 2 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 40 1 7 ASL4 Sestri Levante 35 0 7 ASL4 Lavagna 5 1 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 80 5 -2 ASL5 Sarzana 76 3 -1 ASL5 Spezia 4 2 -1

*26 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 44.453 2.205 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 214.964 4.420 Deceduti** 4.847 9

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 25/01/2022 F 82 ASL1-Ospedale Sanremo 2 25/01/2022 F 82 ASL1-Ospedale Sanremo 3 25/01/2022 F 46 ASL1-Ospedale Sanremo 4 25/01/2022 F 61 ASL3-Ospedale Villa Scassi 5 25/01/2022 M 93 ASL3-Ospedale Villa Scassi 6 25/01/2022 M 72 San Martino 7 26/01/2022 M 82 ASL4-Ospedale di Sestri Levante 8 26/01/2022 F 91 ASL3-Ospedale Villa Scassi 9 26/01/2022 M 86 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.452 ASL 2 1.431 ASL 3 6.792 ASL 4 1.349 ASL 5 1.714 Liguria 12.738

Vaccinazioni – Dati 27/01/2022 ore 13:00

3.145.664 Consegnati (fonte governativa) 3.173.846 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.

Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo Tipo vaccino 1-Vaccini a mRNA

(COMIRNATY e MODERNA) 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi Di cui somministrate nelle ultime 24 ore Di cui seconde dosi (del Totale) Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi Di cui somministrate nelle ultime 24 ore Di cui seconde dosi (del Totale) ASL 1 345.174 1.675 126.597 85.008 48.156 . 20.090 ASL 2 507.781 2.884 180.059 139.726 50.998 . 20.693 AREA METROPOLITANA ASL 3 1.093.551 6.889 375.424 329.341 177.573 . 71.738 EVANGELICO 25.801 7 12.550 616 587 . 256 GALLIERA 45.402 . 21.395 2.283 2 . 1 GASLINI 27.902 109 12.271 1.949 . . . S.MARTINO 113.571 142 45.589 21.319 1.505 . 372 ASL 4 263.154 1.234 93.551 73.129 29.899 . 11.720 ASL 5 396.478 2.226 141.808 105.418 46.312 . 19.202 Totale 2.818.814 15.166 1.009.244 758.789 355.032 . 144.072

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 16