Genova – Continuano i controlli in tutta la città per l’utilizzo della mascherina e del Green pass dove richiesto, secondo le disposizioni in vigore.

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale hanno controllato 1897 persone combinando 20 sanzioni per il mancato rispetto delle norme di contrasto alla pandemia.

11 persone sono state sanzionate perché senza Green pass, mentre 9 sono state quelle sanzionate perché trovate senza mascherina.

21 gli esercizi commerciali controllati, tutti in regola.