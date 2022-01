La Spezia – Una gara eliminatoria per il IX Campionato Mondiale del Pesto, martedì 1 febbraio 2022 alla Luna Blu con i ragazzi autistici che lavorano presso il centro.

Sarà una gara vera e propria coordinata dal presidente dell’associazione Palatifini e ideatore del Campionato Mondiale Roberto Panizza e il vincitore sarà invitato alla finale che si terrà a Palazzo Ducale di Genova il prossimo 4 giugno 2022.

Luna blu è un importante luogo lavorativo occupazionale per ragazzi autistici. La struttura è stata realizzata a La Spezia dalla Fondazione Carispezia, su proposta progettuale della Fondazione Il domani dell’Autismo.

La struttura è composta da un appartamento propedeutico al “dopo di noi” e da un appartamento per la vita indipendente.

Al suo interno trova posto una casa per ferie aperta tutti con 10 camere da letto matrimoniali, un ristorante con 60 posti a sedere, un’importante cucina e un bar, un laboratorio per la panificazione e produzione di pasta pizza e focaccia, un laboratorio per la produzione di ravioli e un laboratorio per la produzione di pasta essiccata .

Nelle varie attività occupazionali sono inseriti 14 ragazzi autistici e due con disabilità intellettiva .

La struttura funziona come una scuola per l’avviamento alle attività occupazionali a favore di ragazzi autistici, vengono inseriti per brevi periodi, minimo due settimane, nelle varie attività lavorative con l’obiettivo di poter individuare capacità e abilità da poter poi inserire in un contesto lavorativo.

Possono accedere alle attività giovani provenienti da tutta Italia.

Tutte le attività sono impostate, seguite e organizzate da una équipe di Psicologi ed Educatori esperti.

Alla fine del 2019 la Fondazione Il Domani dell’Autismo ha aperto una sezione a Recco, la sezione Golfo Paradiso, per iniziare un percorso di vita indipendente all’interno di una bella casetta con giardino, per andare incontro alle esigenze di alcune famiglie della provincia di Genova che sostengono l’iniziativa.

Luna Blu sta affermandosi come importante centro volto all’inserimento lavorativo di giovani adulti autistici, il successo delle attività introdotte e certificato dalla grande soddisfazione che viene riscontrata presso i ragazzi e le loro famiglie.