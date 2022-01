Rapallo – Il sindaco Bagnasco esclude che sul territorio sia presente il fenomeno delle infiltrazioni mafiose e il Siap, il sindacato della polizia gli risponde confermando le preoccupazioni espresse.

“Abbiamo letto con forte preoccupazione – scrive il Siap – le dichiarazioni del primo cittadino di Rapallo Bagnasco apparse in risposta alla posizione della Segreteria Provinciale del Siap sull’esigenza di rafforzare e rivitalizzare l’organico del Commissariato P.S. della sua città.Ascoltare da un Sindaco del Tigullio che il fenomeno mafioso sul territorio di propria competenza sia completamente assente è davvero una notizia che purtroppo però non può essere sostenuta con così tanta certezza da chi rappresenta le istituzioni sul territorio ligure che, come noto, risulta essere pesantemente infiltrato dalla mafia”.

“Ovviamente – prosegue il Siap – siamo sorpresi ed increduli di fronte ad un sindaco che, invece di sostenere l’azione di un sindacato che con elementi oggettivi sta dimostrando che il Commissariato PS di Rapallo ha bisogno di urgenti rinforzi, preferisce minimizzare i contenuti della nostra denuncia che, come abbiamo oggettivamente, dimostrato attraverso uno specifico comunicato stampa è reale e concreta”.

“Si tratta – chiude il Siap – di dichiarazioni che sicuramente non possono passare inosservate da chi, oltre alla Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine, lotta quotidianamente contro le mafie sul nostro territorio e per questo abbiamo immediatamente informato la Commissione Antimafia della Regione Liguria e l’Associazione Libera contro le Mafie. Naturalmente la nostra organizzazione sindacale continuerà a rivendicare il necessario ed urgente rafforzamento del Commissariato PS di Rapallo per garantire al meglio la sicurezza dei Cittadini”.