Disagi anche in Liguria per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Nursind.

Il sindacato delle professioni infermieristiche ha proclamato lo sciopero nazionale di tutto il personale del Comparto Sanità del S.S.N., per il giorno venerdì 28 gennaio 2022, dalle ore 7 del 28 gennaio alle ore 7 del 29 gennaio 2022.

E’ stato proclamato inoltre lo sciopero nazionale per il personale del Comparto Sanità Pubblica, dei Policlinici Universitari e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza afferenti agli Enti locali, per l’intera giornata del 28 gennaio 2022 (da inizio turno del 28 gennaio 2022 a fine turno della stessa giornata) da parte della Organizzazione Sindacale USB PI.

Le Asl della Liguria assicureranno il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso. Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.