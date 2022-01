Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte sulle impalcature di protezione di un edificio abbandonato in via Prè, nel centro storico genovese.

Per cause ancora da accertare – ma si ipotizza un gesto doloso – le impalcature dell’edificio fatiscente hanno preso fuoco sprigionando un forte odore di bruciato che ha risvegliato i residenti della zona.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, dopo aver accertato che all’interno del civico 12 e 14 non si trovasse nessuno, hanno spento le fiamme rapidamente.

In corso le verifiche per stabilire le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Al momento non viene escluso il gesto doloso.