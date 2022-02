Genova – Per quanto riguarda i tamponi antigenici rapidi per i bambini delle elementari, già gratuiti in Liguria da metà gennaio, Regione ha recepito l’ordinanza del Commissario straordinario per l’Emergenza Figliuolo relativa al regime di autosorveglianza: da giovedì 3 febbraio nel caso di un “contatto di caso” confermato e comunicato dalla scuola (a seguito del provvedimento della Asl), in relazione ai tamponi di auto sorveglianza (T0 e T5) le famiglie degli studenti potranno recarsi in un hub pubblico (Asl/Istituto Gaslini), su prenotazione oppure ad accesso diretto, in modalità drive/walk through (elenco completo qui di seguito).

In alternativa, potranno rivolgersi al proprio pediatra o medico di medicina generale che effettueranno il test gratuitamente oppure rilasceranno idonea ricetta elettronica (dematerializzata) indispensabile per effettuare gratuitamente il test nelle farmacie o negli hub convenzionati.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda i tamponi necessari per il rientro a scuola dopo il periodo di isolamento o quarantena: in questi casi la gratuità dei test è stata prevista da Regione Liguria e quindi resta sufficiente il provvedimento della Asl per consentire alle famiglie di effettuare i tamponi gratuitamente in tutti gli hub e punti tampone, pubblici e privati.

Questo l’elenco dei punti tampone pubblici a disposizione delle famiglie per l’esecuzione dei tamponi legati al percorso scuola (su prenotazione oppure ad accesso diretto in modalità drive/walk through):

ASL 1

I tamponi antigenici rapidi possono essere eseguiti presso i distretti sanitari, MA SOLO con PRENOTAZIONE concordata tra la ASL e il referente scolastico:

• Imperia – Palasalute, via Acquarone 9, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30

• Sanremo – via Carli 9, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18

• Bordighera – Ospedale, via Aurelia 122 – presso la Palazzina Uffici – Punto prelievi, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 16.30.

Si può effettuare anche il tampone molecolare, presso i centri tamponi “drive”, presentando il modulo di autocertificazione consegnato dalla scuola. Sedi e orari:

• Imperia – Molo Silvio Pastorelli (zona San Lazzaro), dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13

• Taggia – presso la stazione ferroviaria, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12

• Ventimiglia – Autoporto – ingresso autostrada, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12

ASL 2

TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO

• Savona – via Brilla, martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30

• Carcare – via del Collegio, martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30

• Albenga – Stadio Riva, martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30

I tamponi vengono eseguiti SOLO a seguito di provvedimento Asl. Il provvedimento e l’autocertificazione necessarie per fare il tampone vengono trasmesse dalla scuola alle famiglie tramite il registro elettronico.

TAMPONI MOLECOLARI

Per effettuare il tampone è necessaria la segnalazione a cura del proprio Pediatra o del proprio Medico di Medicina Generale attraverso il portale dedicato (Poliss). Seguirà contatto telefonico da parte di un operatore con l’indicazione del giorno e ora dell’appuntamento.

• Quiliano – Mercato Ortofrutticolo Pilalunga, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 13.30 alle 15

• Albenga – Stadio Riva, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13.30

ASL 3

• Ambulatorio Istituto Gaslini – chiostro di Villa Quartara, via Romana della Castagna 11/a – Genova Quarto, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18

o Percorso scuola: popolazione scolastica sintomatica che esegue TAMPONE MOLECOLARE con esenzione

o Sorveglianza scolastica: popolazione scolastica asintomatica, di classi in cui si sono verificati uno o più casi positivi accertati e/o devono terminare Quarantena: TAMPONE ANTIGENICO gratuito, con prenotazione on line

• Sampierdarena – via Agnese 1 canc., da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14.30

• Voltri – piazzale Odicini 4, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15

• Villa Bombrini – ACCESSO DIRETTO – via Muratori 11r (tamponi molecolari e rapidi), da lunedì a domenica dalle 8.15 alle 17.30

Inoltre nei drive di Busalla, Teglia, Serra Riccò, Struppa su prenotazione da parte dei pediatri del distretto esclusivamente ai loro assistiti

ASL 4

• Chiavari – via G. B. Ghio 9, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20; sabato dalle 8 alle 14

• Drive Through ospedale di Rapallo, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.30; domenica dalle 14 alle 19.30

ASL 5

• Distretto 17 – sede di Brugnato, lunedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 12.30; mercoledì dalle 14 alle 17

• Distretto 18 – sede ex Ospedale Falcomatà La Spezia, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30

• Distretto 19 – sede di Luni, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30