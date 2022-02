Genova – E’ stato spento l’incendio che era tornato a bruciare sul monte Moro, alle spalle di Quinto, nel levante genovese. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno lavorato per tutta la notte per domare nuovamente le fiamme scatenate, quasi certamente, da uno o più piromani.

L’incendio ha distrutto una vasta area di macchia mediterranea e gli alberelli piantati nei mesi scorsi da volontari di diverse associazioni impegnate nel recupero ambientale.

I Cittadini chiedono come mai non si sia ancora pensato a rafforzare i controlli nei periodi nei quali forte vento e secco garantiscono le “migliori” condizioni per i piromani.

Telecamere termiche in grado di individuare immediatamente gli incendi, anche di piccole dimensioni, pattuglie delle forze dell’ordine lungo le strade di accesso ai monti interessati dagli incendi e telecamere di sorveglianza in grado di registrare le targhe delle auto di passaggio e molto probabilmente usate dai piromani.