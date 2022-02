Genova – Il 18 gennaio, si sono aperte le iscrizioni ai nidi e alle scuole per l’infanzia. Quello che invece non si “apre” è la certezza per le famiglie i cui figli hanno disabilità di avere il certificato di invalidità scolastica legato alla 104, documento necessario per accedere alle iscrizioni e per avere il supporto di un’insegnante di sostegno durante il periodo scolastico.

A denunciarlo Stefano Giordano, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

“Da parte della pubblica amministrazione ci sono state tante, troppe promesse disattese – spiega Giordano – Nonostante le garanzie fornite dall’assessore competente, molte famiglie genovesi continuano a subire, a causa di una burocrazia ingessata, l’ingiustizia di un percorso mancante. La questione è stata affrontata anche dal Tribunale dei minori e non sono mancate le proteste di piazza. Con quale esito? Nessuno”.

“Anzi, quando i genitori chiamano il numero dedicato per avere questo tipo di certificato, viene loro detto che la richiesta non può essere accolta a causa di non ben specificati ritardi nella consegna. E allora perché non semplificare l’iter? Basterebbe un’autocertificazione. Vogliamo o no dare loro l’opportunità di avere un percorso che garantisca ai loro figli un diritto?”, conclude Giordano.