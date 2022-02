Sanremo – I vicini erano convinti che fosse partita per un viaggio ma lei, una donna di circa 50 anni che viveva sola, era morta da due mesi.

A fare il macabro ritrovamento i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenute nell’appartamento dopo essere stati chiamati per la prolungata assenza della persona.

La donna, morta da mesi, è stata trovata nel suo letto. Secondo le prime valutazioni del medico legale potrebbe essere morta ai primi di dicembre.

Il corpo della donna è stato trasferito in obitorio e molto probabilmente verrà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso, quasi certamente per cause naturali.

Resta lo stupore dei vicini di casa che, in tutto questo tempo, non si erano accorti di quanto era successo.

La donna viveva sola ed era molto schiva e riservata.