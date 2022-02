Genova – “Anche per questa settimana le forme gravi della patologia Covid hanno riguardato quasi unicamente persone non vaccinate”. Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino ribadisce così l’importanza delle vaccinazioni nella lotta alla pandemia da Covid e commentando l’andamento dell’emergenza in Liguria ha precisato che “si chiude una settimana di assoluta tranquillità, caratterizzata da un numero maggiore di dimissioni rispetto ai nuovi ingressi e con degenze che si mantengono mediamente più corte”.

“Per la cura dei pazienti a domicilio – prosegue Bassetti – abbiamo continuato ad utilizzare moltissimo il Molnupiravir e anche gli anticorpi monoclonali. Da oggi è inoltre disponibile anche in Liguria il Paxlovid, l’altro farmaco antivirale di Pfizer, che ci permetterà, non appena potremo utilizzarlo, di completare il pacchetto dei farmaci con cui poter trattare i pazienti a casa. Siamo di fronte ad una situazione tranquilla, contraddistinta da una riduzione complessiva della pressione sulla media intensità, a conferma del trend che, in Liguria, dura ormai da un paio di settimane”.