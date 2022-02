Genova – E’ entrato nell’autogrill della stazione di Servizio Campora est ed ha esibito un green pass per poter mangiare ma quando gli agenti della polizia stradale hanno compiuto una verifica hanno scoperto che il certificato sanitario era intestato ad un’altra persona

Nei guai un operaio che non si è sottoposto a vaccinazione e che utilizzava un green pass stampato che in realtà corrispondeva ad un’altra persona.

Durante il controllo delle forze dell’ordine ha riferito di non avere con sè i documenti di identità ma ben preso il suo imbarazzo è stato spiegato.

L’uomo circolava con un certificato non suo.

Agli agenti non è rimasto che denunciarlo per sostituzione di persona e multarlo per 400 euro.