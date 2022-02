Arcola – Momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito, questo pomeriggio, nell’incendio divampato sul tetto di un’abitazione in località Pomara nel comune di Arcola. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e grazie al tempestivo arrivo sul posto, è riuscita a domare le fiamme contenendo i danni.

L’intervento si è protratto per oltre due ore in modo da consentire il lavoro di smassamento dei materiali bruciati e la bonifica e il raffreddamento delle parti interessate dal rogo.