La Spezia – Molti gli interventi per il vento forte in città questo pomeriggio. In via Catalani, a Fossitermi e in via Angiolo Del Santo, nel quartiere del Canaletto, il vento ha provocato il distacco di intonaco e di una lamiere dal tetto di un palazzo. Il materiale rischiava di provocare danni e così due squadre della Centrale di via Antoniana sono intervenute nelle due vie riportando la situazione sotto controllo e mettendo in sicurezza il materiale che rischiava di cadere.

Sempre il forte vento ha causato la rottura di un grosso ramo in via Parco della Rimembranza a Lerici e il crollo di una pianta in via Valle a Vezzano Ligure, quest’ultima impedendo agli abitanti di una casa di uscire in quanto caduta proprio sul cancello. Nel primo caso è intervenuta la squadra del Distaccamento di Sarzana mentre nel secondo una delle due squadre della Centrale che, oltre a rimuovere la pianta crollata ha provveduto anche ad abbatterne un’altra in quanto ritenuta estremamente pericolante.