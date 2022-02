Genova – Un vasto incendio boschivo sta interessando dalla notte scorsa il monte Ramaceto, nel Comune di Orero, nel Tigullio.

Al momento non vengono segnalate abitazioni coinvolte. Due i fronti di fuoco, uno lungo circa 2 chilometri e l’altro di circa 600 metri.

Sul posto hanno durante la notte le squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo, presenti in loco anche questa mattina.

In azione anche l’elicottero dell’antincendio boschivo e due canadair.

La situazione è coordinata dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Liguria.

