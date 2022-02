Genova – Inaugurerà domani, venerdì 11 febbraio, la mostra dedicata alle opere di Monet arrivate dal Musée Marmottan Monet di Parigi.

Un percorso immersivo con installazioni che proiettano l’osservatore nel mondo dell’artista padre dell’Impressionismo attraverso un percorso dedicato all’arte del maestro e allo studio della luce, del colore e, soprattutto, dei giardini.

Un’esposizione che racconta le opere da cui Monet non si è mai separato, conservandole gelosamente nella sua casa di Giverny.

Sette sezioni che portano alla scoperta delle opere dell’artista guidati da parole chiave dell’Impressionismo.

“E’ una mostra molto importante – racconta Serena Bertolucci, direttice di Palazzo Ducale – non solo per il grande numero di opere di Monet, che non è trascurabile perché 50 opere qui a Genova tutte insieme non si sono mai viste, ma perché nasce come ogni mostra del Ducale da un ricordo, da una memoria che noi vogliamo restituire alla nostra città e alla nostra Regione”.

Bertolucci spiega ancora: “Nel 1883 Monet e Renoir vengono in viaggio qui alla ricerca dei colori e della luce e ci sembra bello come augurio per questa ennesima ripartenza che speriamo sia la definitiva di chiedere a chi ama l’arte e a chi la vuole conoscere di fare il medesimo percorso alla ricerca della luce e dei colori di Monet”.

Promossa e organizzata dal Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova, Regione Liguriae Arthemisia, la mostra Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi è realizzata in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigied è curata da Marianne Mathieu, storica dell’arte e direttrice scientifica dello stesso museo parigino. Il Musée Marmottan Monet – il cui vastissimo patrimonio artistico è raccontato nel percorso della mostra – possiede il nucleo più grande al mondo di opere di Monet, frutto di una generosa donazione di Michel, suo figlio, avvenuta nel 1966 verso il museo parigino – che prenderà proprio il nome di “Marmottan Monet”.

Orario apertura

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

(La biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti Intero € 15,00 Audioguida inclusa

Ridotto € 13,00 Audioguida inclusa