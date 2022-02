Genova – Tanta paura ma per fortuna nessun ferito nell’incidente che si è verificato ieri sera in via Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova.

Qui, per cause al momento ancora non chiarite, un mezzo dell’Amiu impegnato nella pulizia delle strade, ha agganciato la tenda del fioraio trascinando la struttura per diversi metri e mandando in frantumi la vetrina.

Un boato preoccupante che ha allertato subito i residenti della zona.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e, nelle prossime ore stabiliranno la dinamica dell’incidente.