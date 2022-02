Albenga – Incendio, nella notte, nei pressi della ferrovia. Alcuni passanti hanno notato le fiamme intorno alle 3,30 ed hanno chiamato subito i vigili del fuoco permettendo un rapido intervento che ha evitato l’estendersi delle fiamme alla vicina ferrovia.

I pompieri hanno spento le fiamme rapidamente bloccando l’avanzata del rogo verso la sede della ferrovia e non è stato necessario interrompere la linea Genova – Savona.

In corso accertamenti per risalire all’origine delle fiamme e non si esclude il gesto di qualche piromane.