Rapallo – Le processionarie sono pericolose per bambini e cani che possono avere forti e pericolose reazioni allergiche in caso di contatto con la peluria molto urticante degli insetti e molti comuni della Liguria attivano le procedure per contenere l’invasione e difendere bambini e animali.

Anche Rapallo, come Loano e molte altre località della Riviera ha diramato una ordinanza firmata dal sindaco attraverso la quale si richiede a tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (Traumatocampa pityocampa);

In caso di presenza di nidi di Processionaria è necessario intervenire immediatamente con la rimozione e distruzione degli stessi e con l’attivazione delle profilassi, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.

Le processionarie vivono sugli alberi ma si spostano a terra da un albero all’altro, alla ricerca di cibo e durante i loro “spostamenti” in lunghe file – di qui il nome di “processionarie” – possono venire a contatto con bambini e con cani o altri animali.

I bambini sviluppano delle reazioni cutanee molto forti ma, in taluni casi, come più spesso avviene per i cani, possono avere forti reazioni allergiche potenzialmente letali.

Per questo motivo è necessario eliminare le processionarie negli ambiti residenziali e si può provvedere con terapie preventive di anno in anno, per evitare che il fenomeno si presenti.