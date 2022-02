Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto nella zona di Di Negro, e a farne le spese un giovane tra i 20 e i 30 anni investito da una vettura mentre attraversava la strada ieri sera, intorno alle 23.

Il giovane è stato centrato dal veicolo e scaraventato a diversi metri di distanza in un impatto molto violento.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato la persona e l’ha trasferita d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino.

Ancora in corso la ricostruzione dell’incidente ma si tratta dell’ennesimo investimento che si registra dall’inizio dell’anno.

Dall’inizio del 2022, infatti, sono già morte 4 persone e si sono registrati moltissimi incidenti che hanno coinvolto i pedoni.

I controlli serrati della polizia locale, negli ultimi giorni, non hanno risolto il pericolo e da più parti si chiede che gli agenti stazionino ben visibili nei punti più a rischio invece di limitarsi a sanzionare, in borghese o comunque non visibili, gli automobilisti indisciplinati.

La pioggia di sanzioni dei giorni scorsi ha dimostrato che l’effetto “punitivo” non riduce gli incidenti e vale dunque la pena verificare se, invece, la presenza stabile degli agenti, ben visibile da parte degli automobilisti, abbia un effetto preventivo.

La priorità dichiarata è infatti quella di ridurre gli incidenti e non di sanzionare i Cittadini.