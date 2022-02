Genova – Oltre 300 persone stanno sfilando per le vie del centro cittadino protestando contro l’introduzione del super green pass obbligatorio per gli over 50 che vanno al lavoro.

La manifestazione, inizialmente prevista in partenza da piazza Caricamento, è partita da piazza Matteotti e sta muovendo per il centro creando disagi soprattutto per la viabilità locale.

Da oggi, come previsto dalle normative vigenti, è necessario esibire il super green pass per entrare sui posti di lavoro.

Una certificazione sanitaria che non si ottiene più con il tampone effettuato ogni 48 ore. L’escamotage era usato dai no vax e no green pass per evitare il vaccino.

Oggi è invece obbligatoria la vaccinazione o la guarigione da meno di 4 mesi dal covid.