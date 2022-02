La citta di La Spezia ospiterà la 70esima edizione del Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si terrà a maggio 2023.

A confermare la scelta il sindaco Peracchini.

“La Spezia è stata scelta per il 70° Raduno Nazionale dei Bersaglieri – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – nel 2023, dal 22 al 28 maggio, saranno previste oltre centomila persone nel nostro territorio per una celebrazione senza precedenti. Già nel 2018 La Spezia era candidata per il 2021 ma la pandemia mondiale ha rimandato al 2023 questo grande evento. Si tratta di un’opportunità unica per il nostro territorio non solo dal punto di vista storico e culturale, ma anche turistico e di promozione del territorio e credo sia ancora più fondamentale che l’evento si organizzi per il 2023, un anno chiave di vera rinascita per tutta la comunità, nella speranza che il Covid sarà veramente alle nostre spalle. Si sta già predisponendo un Comitato Organizzatore in accordo con la Presidenza Nazionale dei Bersaglieri nella persona del Gen. Ottavio Renzi e del Presidente Provinciale Bers. Maurizio Damerini perché l’organizzazione per un così grande evento deve essere coordinata sul territorio passo dopo passo: un’organizzazione che sarà sicuramente impegnativa, ma coinvolgeremo tutti gli enti e le forze economiche e sociali con grande spirito di appartenenza che sarà un grande successo per tutto il Comune e la Provincia.”