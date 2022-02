Non ci sono vittime del coronavirus registrate nel bollettino ufficiale diffuso oggi dalla Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

In forte calo anche i nuovi casi di contagio ma potrebbe essere conseguenza anche del calo dei test effettuati e che sono a loro volta in calo come ogni fine settimana.

Sono 601 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.540 tamponi effettuati di cui 1337 molecolari e 3203 antigenici rapidi.

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 38

SAVONA (Asl 2): 136

GENOVA: 327, di cui:

· Asl 3: 281

· Asl 4: 46

LA SPEZIA (Asl 5): 100

In leggero aumento i ricoveri in ospedale mentre resta stabile il numero delle persone nei reparti di Terapia Intensiva della Liguria; sono 25 e 10 di loro non risultano vaccinati.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 21 febbraio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.261.476 1.337 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.442.020 3.203 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 337.508 601 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 17.473 -326

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.801 LA SPEZIA 2.270 IMPERIA 2.448 GENOVA 9.001 Residenti fuori Regione/Estero 364 altro/in fase di verifica 589 TOTALE 17.473

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 503 25 12 ASL1 74 3 2 ASL2 97 5 -4 San Martino 67 5 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 93 6 10 Ospedale Gaslini 9 0 -1 ASL3 globale 96 4 4 ASL 3 Villa Scassi 96 4 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 27 0 -1 ASL4 Sestri Levante 23 0 1 ASL4 Lavagna 3 0 -3 ASL4 Rapallo 1 0 1 ASL5 globale 40 2 3 ASL5 Sarzana 37 1 3 ASL5 Spezia 3 1 0

*10 non vaccinati, 15 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 16.954 -341 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 314.980 927 Deceduti 5.055 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 370 ASL 2 529 ASL 3 2.086 ASL 4 486 ASL 5 216 Liguria 3.687

Dati 21/02/2022 ore 13:00

3.355.571 Consegnati (fonte governativa) 3.368.823 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.