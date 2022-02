Genova – Un presidio di protesta contro l’aggressione, avvenuta ieri sera, ai danni degli ospiti dell’Ostello della Gioventù di Oregina, da parte di sconosciuti incappucciati.

Ad organizzarlo alcune associazioni che denunciano il tentativo di infiltrati di estrema destra di trasformare una legittima perplessità dei residenti nell’occasione di aggredire i minori immigrati non accompagnati che sono seguiti dai servizi sociali del Comune.

L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30 quando alcune persone, con il volto coperto da passamontagna, si sono presentate all’ingresso della struttura, chiedendo di uno degli ospiti del centro che segue i minori non accompagnati.

Un’ intrusione di chiara matrice violenta che ha subito fatto scattare le chiamate del personale alle forze dell’ordine che sono subito intervenute.

Da alcuni giorni, sulle pagine sociale del quartiere di Oregina, si ripetono post di persone che accusano i ragazzi della struttura di avere un ruolo in episodi di micro criminalità del quartiere.

Informazioni che non trovano riscontro presso le forze dell’ordine e che, quindi, sino a prova contraria, sono da considerarsi come accuse false.

Se anche ci fossero stati episodi di violazione delle Leggi, spettano alle forze dell’ordine le indagini e alla Giustizia il compito si sanzionarle.

Il ricorso alla violenza privata è in contrasto con le leggi italiane e chi vi ricorre commette un reato.

Ad aggravare la situazione il sospetto delle associazioni che oggi si incontreranno alle 16 davanti all’Ostello della Gioventù che dietro alla vicenda si nasconda la propaganda di gruppi estremistici di ultra destra.