Genova – Centinaia di persone si sono ritrovate questa sera in piazza De Ferrari, nel cuore del centro cittadino, per chiedere l’immediata sospensione delle ostilità tra Russia e Ucraina.

Moltissimi i cittadini ucraini che abitano a Genova ma anche moltissimi genovesi che si sono stretti attorno alla comunità ucraina per manifestare vicinanza e sostegno per quanto accade in queste ore nelle zone attaccate con bombe e missili dall’esercito russo.

Centinaia di persone che chiedono Pace e la fine immediata di ogni ostilità ma anche che l’Italia e l’Europa si facciano portavoce di trattative diplomatiche per risolvere la disputa che ha portato all’uso delle armi e che rischia di incendiare un’area che è già una polveriera.

In molti, poi, hanno voluto ricordare che la Costituzione italiana ripudia la Guerra e quindi non potranno essere inviate truppe, neppure per “copertura” nelle zone oggetto di conflitto.

Così come dovrebbe essere vietato l’uso di basi militari italiane per l’invio di armi e per il decollo dei droni da guerra che gli Usa stanno inviando sui luoghi del conflitto.