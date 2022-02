Quattro decessi e 365 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria fotografato dal bollettino diffuso dalla Regione Liguria con i dati ufficiali.

Altre 4 vittime del covid ma calano ancora i contagi anche se, in questo caso, gioca un ruolo importante il calo dei tamponi effettuati come in ogni fine settimana.

Le 365 persone infette sono state scoperte nelle ultime 24 ore con 4.020 tamponi effettuati di cui 1.244 molecolari e 2.776 antigenici rapidi.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 23

SAVONA (Asl 2): 91

GENOVA Asl 3: 181

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 45

LA SPEZIA (Asl 5): 25

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 28 febbraio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.283.356 1.244 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.495.556 2.776 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 344.900 365 calTOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 14.304 -374

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.196 LA SPEZIA 1.822 IMPERIA 1.724 GENOVA 7.767 Residenti fuori Regione/Estero 348 altro/in fase di verifica 447 TOTALE 14.304

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 370 18 0 ASL1 50 3 2 ASL2 67 1 -1 San Martino 60 4 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 76 4 4 Ospedale Gaslini 5 0 0 ASL3 globale 61 4 0 ASL 3 Villa Scassi 61 4 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 20 0 -2 ASL4 Sestri Levante 16 0 -1 ASL4 Lavagna 4 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 31 2 -1 ASL5 Sarzana 30 1 1 ASL5 Spezia 1 1 -2

* 6 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 13.919 -371 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 325.499 735 Deceduti** 5.097 4

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 25/02/2022 F 83 ASL1-Ospedale di Sanremo 2 26/02/2022 M 82 ASL1-Ospedale di Sanremo 3 26/02/2022 F 93 ASL1-Ospedale di Sanremo 4 26/02/2022 M 85 ASL1-Ospedale di Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 163 ASL 2 443 ASL 3 1.554 ASL 4 436 ASL 5 125 Liguria 2.721

Dati 28/02/2022 ore 13:00

3.396.442 Consegnati (fonte governativa) 3.393.954 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.