Genova – Andrea Agostini, storico militante ambientalista genovese, lascia il Circolo Nuova Ecologia di Legambiente che aveva contribuito a fondare negli anni 80.

Come nel clamoroso “abbandono” della guardia ecozoofila Gian Lorenzo Termanini che ha rassegnato le dimissioni da coordinatore del gruppo, anche per Andrea Agostini sembra che, all’origine del “ritiro” ci siano malumori interni al gruppo.

“Ci sono novità – scrive Andrea Agostini su Facebook – Da oggi io non sono più membro del circolo nuova Ecologia di Legambiente Genova. Mi dispiace perché ho contribuito personalmente alla fondazione del circolo e di Legambiente negli anni 80 è ho sempre rispettato e condiviso la posizione di Legambiente nazionale contribuendo anche a ricostruirla in Liguria quando è andata in pezzi a fine anni novanta. Purtroppo non ci sono più le condizioni perché io resti in Legambiente Liguria. Non sono interessato a portare avanti sterili litigate o inutili discussioni. Chi mi conosce sa dove sono stato io e dove starò. Se uno guarda dove è stato e starà il gruppo dirigente regionale attuale può farsi un’idea. Ovviamente resto militante ambientalista e pacifista e continuo a riconoscermi nelle posizioni di Legambiente nazionale. Detto ciò ci rivedremo nei soliti posti e terrò come sempre la barra dritta. Chi mi vuole sa sempre dove trovarmi”.

(nella foto Andrea Agostini espone la bandiera di Legambiente)