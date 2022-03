Genova – “Nessun esproprio in via Vecchia a Staglieno”. A ribadirlo, a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di Stampa, l’assessore del Comune di Genova, Matteo Campora.

Negli articoli si riporta la preoccupazione dei residenti della zona in merito a indiscrezioni che circolano da alcuni giorni sulla possibilità che il Comune dia avvio alle procedure di esproprio di interi palazzi per dare il via al “progetto 4 assi”.

“In relazione al progetto di riqualificazione della rimessa Staglieno, all’interno del progetto dei 4 assi, ancora una volta si precisa che il Comune non attiverà alcuno esproprio su Via Vecchia, il progetto deve escludere ogni interferenza con gli immobili privati”.