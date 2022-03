Genova – Due donne morte cadendo dalle finestre delle proprie abitazioni a poche ore di distanza. Una doppia tragedia quella registrata nella notte nel capoluogo ligure dove due donne hanno perso la vita in circostanze simili.

Il primo caso è avvenuto in via Luccoli, nel centro storico cittadino. Una donna è caduta da una finestra attorno alla mezzanotte e ogni tentativo per salvarla si è rivelato inutile.

Poche ore più tardi, in via Maloncello, nel quartiere di Pegli, nel ponente genovese, un’altra donna è caduta sempre in circostanze analoghe ed è morta per le ferite riportate.

Un doppio episodio che ha fatto aprire altrettante indagini per accertare se si sia trattato di incidenti o se, invece, le due donne abbiano deciso per un gesto volontario.