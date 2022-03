Genova – Una serie di forti esplosioni sta preoccupando la popolazione della zona alta di Marassi e di Quezzi. Dalle 21,30, in rapida successione prima e poi sempre più “diluite” nel tempo, almeno 10 forti deflagrazioni sono state udite in gran parte dei quartieri della ValBisagno.

Non si tratta di comuni “fuochi artificiali” anche se qualcuno collega l’episodio con le frequenti “esibizioni” di un appassionato della zona che “spara” senza un motivo apparente da mesi senza che sia mai stato individuato.

Questa volta le esplosioni sono molto più forti e sorde e potrebbe trattarsi di grosse bombe carta.

Le segnalazioni sui social parlano della “cava” sotto Forte Ratti.

(nella foto le esplosioni “di prova” alla Cava di Forte Ratti)