Genova – Ennesimo incidente in via Lepanto, a Rivarolo, con un mezzo pesante che resta incastrato.

A segnalare l’ennesimo “caso” la Polizia Stradale con il sistema di allerta di Telegram “GenovAlert”.

Via Lepanto risulta dunque chiusa all’altezza di via Argine Polcevera, a causa di un mezzo incastrato.