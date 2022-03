Imperia – La Guardia di Finanza ha sequestrato nel porto turistico di Imperia il maxi yacht da 55 milioni di euro “Lady M” di proprietà del magnate russo Alexey Mordashov. Si tratta della prima operazione decisa in accordo con le disposizioni europee collegate con le sanzioni nei confronti di Mosca per l’aggressione militare all’Ucraina.

I finanzieri sono saliti a bordo dell’imbarcazione, lunga circa 65 metri e con dotazioni di extra lusso e hanno comunicato al comandante l’ordine di blocco e di sequestro dell’imbarcazione che resterà ora a disposizione del Governo italiano.

Il maxy yacht, che batte bandiera delle colonie Britanniche è solo una delle imbarcazioni del magnate russo Mordashov, considerato l’uomo più ricco di Russia dalla rivista Forbes.

Vicinissimo a Putin, il magnate russo si è arricchito in modo enorme durante gli anni in cui Putin è stato al potere e ora paga le conseguenze della sua “vicinanza” al presidente russo.

Mordashov rischia di perdere i suoi Yacht (un altro e nel porticciolo di Sanremo) ma anche di veder bloccate tutte le operazioni bancarie in Europa della Rossya Bank, la banca russa di cui controlla il vertice.

Danni economici per decine di milioni di euro che potrebbero “convincere” il magnate e tutti gli altri vicini a Putin a esercitare pressioni sul presidente o addirittura allontanarsi da lui.

Il magnate russo Mordashov rischia anche di veder chiusi i commerci con l’Europa delle aziende del settore metallurgico di cui è proprietario. Commesse per centinaia di milioni di euro.