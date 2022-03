San Rocco di Camogli – Si è distorto una caviglia mentre camminava lungo il sentiero che da San Fruttuoso di Camogli arriva alle “Batterie” e non riusciva più a camminare l’escursionista salvato oggi dall’elicottero dei vigili del Fuoco Drago, intervenuto in funzione di eliambulanza 118.

Vigili del fuoco personale di soccorso hanno raggiunto il luogo da terra mentre l’elicottero ha trasferito il paziente in ospedale per le cure del caso.

Vista la zona impervia e il sentiero accidentato non è stato possibile portare il ferito con la barella.