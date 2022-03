Avegno (Genova) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la statale che collega Recco e Uscio.

Qui, all’altezza del comune di Avegno, per cause ancora da verificare, un’auto si è scontrata con un furgone che procedeva in senso opposto.

Un impatto violento che ha provocato diversi danni alla vettura, una Fiat 600.

Nello scontro è rimasta ferita la signora che si trovava alla guida dell’auto che è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di Rapallo e affidata alle cure dei sanitari del 118 per il trasferimento in ospedale.

Illeso, invece, l’autista del furgone.