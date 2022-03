Genova – Marassi si mobilita per l’Ucraina e parte oggi una raccolta di beni di prima necessità che verranno inviati nelle zone di guerra attraverso una associazione onlus che opera nella nazione aggredita dalla Russia di Putin.

Due attività del quartiere, Cocchella Materassi in via Tortosa e Kabel Ortopedia in corso De Stefanis, metteranno a disposizione spazi per raccogliere ciò che verrà donato per aiutare la popolazione ucraina alle prese con il dramma della guerra.

Servono medicinali, attrezzature come sacchi a pelo, calzini, materassini da campeggio, pile e batterie, torce ma anche cibo per bambini e prodotti per l’igiene come pannolini, shampo, sapone, dentifricio, spazzolini da denti, rasoi schiuma da barba e disinfettanti.

Il materiale può essere portato per tutta la giornata di oggi, martedì 8 marzo e nel pomeriggio di sabato.

L’associazione Pokrova si occuperà del trasferimento del materiale in Ucraina.

Il Civ Nel cuore di Marassi invita anche le famiglie a portare i disegni realizzati dai bambini sul tema della Pace e di quanto avviene in Ucraina