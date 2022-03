Albenga – E’ uscito in mare con un wing foil ma le condizioni meteo marine lo hanno ben presto messo in difficoltà. Un uomo di 61 anni è stato salvato dalla Guardia Costiera mentre andava alla deriva a ponente dell’isola Gallinara, con correnti e vento che spingevano verso il largo.

Alle ore 13.15 odierne la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona – riceveva una chiamata tramite numero d’emergenza 1530, relativa ad un diportista intento all’impiego di un “wing foil” in difficoltà, nella zona di mare davanti la foce del fiume Centa, ad Albenga.

Le particolari condizioni meteomarine insistenti in zona lo stavano trascinando al largo a ponente dell’Isola della Gallinara.

La persona che ha lanciato l’allarme che si trovava sulla spiaggia, riferiva alla Guardia costiera, che era circa mezzora che osservava questa persona tentare di rialzarsi e di rientrare a riva, ma senza riuscirvi.

La Guardia Costiera di Savona disponeva l’uscita del dipendente mezzo navale GC A09 ormeggiato a Loano. Il mezzo della Guardia costiera alle 13.30 avvistava la persona in difficolta a circa mezzo miglio dalla costa, recuperandola a bordo con tutta l’attrezzatura.

La persona, un savonese di 61 anni, in buone condizioni di salute, veniva sbarcato alle ore 14.45 al porto di Alassio senza necessitare di assistenza medica.