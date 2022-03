Genova – “La Regione firma una cambiale in bianco al sindaco Bucci che a mezzo stampa dice che gli espropri in via Vecchia non ci saranno, mentre il progetto di Italferr, ad oggi l’unico depositato in Regione, ne dice un’altra”.

E’ quanto denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti che oggi, nel corso della riunione del consiglio ha presentato una interrogazione per chiedere chiarimenti sulla vicenda dei temuti espropri in via Vecchia, a Staglieno, smentiti pubblicamente dal Comune di Genova ed invece “presenti” nel progetti per la realizzazion della rimessa di Staglieno, nel progetto dei 4 assi di Forza.

“Di fronte a questo – ha spiegato Rossetti – la giunta, anziché prendere posizione contro gli espropri e le demolizioni, non risponde e si astiene dal dire se condivide o meno quanto prevede il progetto per la realizzazione della Rimessa di Staglieno”.

“In questo modo – prosegue Rossetti – si avalla un progetto sbagliato (ad oggi però l’unico depositato in Regione) come ha dichiarato il sindaco, e si decide di procedere con la Via, invece di aspettare il nuovo progetto annunciato dal Comune.

Così si sostiene una prassi scorretta: raccontando alla popolazione una cosa diversa rispetto a quanto scritto e previsto negli atti amministrativi.

Ma se il progetto è sbagliato, come sostiene la Giunta Comunale, perché procedere con la Via?”