Ancora alto il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Liguria dove si registrano ben 997 nuove infezioni scoperte con appena 1.692 test molecolari e 4.860 test rapidi antigenici effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Torna a crescere – di poco – il numero delle persone ricoverate in ospedale e resta stazionario quello dei casi gravi e gravissimi nei reparti di Terapia Intensiva (13).

Nelle ultime 24 ore, poi, si registra un decesso per coronavirus.

Da domattina la Liguria torna in Zona Bianca, con ulteriore calo delle misure di protezione mentre la prudenza suggerirebbe invece un mantenimento di precauzioni che sono la migliore arma contro la diffusione del virus.

Questo il dettaglio dei nuovi casi scoperti e suddiviso per province:

IMPERIA (Asl 1): 78

SAVONA (Asl 2): 147

GENOVA Asl 3: 424

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 138

LA SPEZIA (Asl 5): 209

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 13 marzo 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.319.078 1.692 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.587.922 4.860 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 359.047 997 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 14.063 122

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.156 LA SPEZIA 1.870 IMPERIA 1.341 GENOVA 7.971 Residenti fuori Regione/Estero 313 altro/in fase di verifica 412 TOTALE 14.063

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 256 13 3 ASL1 35 3 -1 ASL2 45 0 -1 San Martino 57 2 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 43 4 4 Ospedale Gaslini 6 0 0 ASL3 globale 29 3 0 ASL 3 Villa Scassi 29 3 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 9 0 -2 ASL4 Sestri Levante 6 0 -1 ASL4 Lavagna 3 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 32 1 1 ASL5 Sarzana 30 0 1 ASL5 Spezia 2 1 0

* 5 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 13.181 304 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 339.831 874 Deceduti** 5.153 1

**

data decesso sesso età luogo decesso 12/03/2022 M 86 HSM

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 77 ASL 2 393 ASL 3 1.084 ASL 4 140 ASL 5 156 Liguria 1.850



Dati 13/03/2022 ore 13:00

3.530.511 Consegnati (fonte governativa) 3.427.147 Somministrati 97% Percentuale vaccini somministrati su consegnati