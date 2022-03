Chiavari – Il casello autostradale chiude per cinque giorni per lavori e gli automobilisti diretti nella cittadina del levante ligure dovranno utilizzare quello di Lavagna.

Ancora disagi sulle autostrade di Liguria con il nuovo provvedimento che scatta questa mattina (alle 9) e resterà in vigore, salvo modifiche, sino alle ore 14 del 18 marzo in direzione Livorno e dalle 22 alle 6 dal 15 al 17 marzo in entrambe le direzioni e, ancora, dalle 22 alle 6 dal 15 al 17 marzo in uscita.

Previsti quindi disagi e nessuna compensazione per chi dovrà modificare il percorso neppure per chi dovrà spostarsi per lavoro.