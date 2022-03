La Spezia – La guardia di finanza ha fermato ed identificato un giovane di 24 anni accusato di spaccio di hashish nel quartiere Favaro.

Il giovane è stato trovato in possesso di 2 etti di sostanza stupefacente e di tutto il necessario per venderlo a piccole dosi.

A partire dalle segnalazioni di alcuni cittadini, i finanzieri hanno monitorato la zona individuando il giovane con specifici precedenti di polizia.

Il ragazzo è stato fermato nelle adiacenze della sua abitazione per un controllo ed è apparso subito molto nervoso.

Alle ripetute richieste di consegnare eventuale sostanza nascosta il giovane ha consegnato un involucro contenente pochi grammi di hashish, certo che il controllo potesse terminare lì.

Tuttavia, la successiva perquisizione dell’appartamento, condotta con il prezioso ausilio dell’unità cinofila antidroga del Comando, permetteva di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, avente un peso di circa due etti, abilmente occultata tra gli effetti personali, nonché un bilancino elettronico di precisione ed un coltello a farfalla, oggetti utilizzati per l’attività di preparazione delle dosi da destinare allo spaccio.

(foto di Archivio)