La Spezia – Prosegue oggi, dopo lo straordinario successo di ieri, l’apertura straordinaria e gratuita del Deposito Officina Rotabili Storici di La Spezia Migliarina.

Il centro ha aperto le sue porte ai visitatori che avranno modo di trascorrere l’intera giornata tra locomotive elettriche d’anteguerra, treni a vapore, plastici ferroviari e tante altre iniziative culturali.

I cancelli dell’impianto di via Fontevivo 52 rimarranno aperti fino alle 17.30 di oggi e riapriranno, per gli appassionati di ferrovia e non solo, domani 20 marzo dalle ore 9.00 alle 17.30.

I visitatori possono accedere al cuore delle officine dove le maestranze della Fondazione FS effettuano la manutenzione alle “vecchie glorie” delle Ferrovie dello Stato. Presso il DORS di La Spezia, in particolare, è stato allestito il cantiere di attrezzaggio delle locomotive elettriche degli anni 30 e 40 del secolo scorso con il Sistema Controllo Marcia Treno, che consente ai treni storici della Fondazione FS di poter circolare in sicurezza su tutta l’infrastruttura ferroviaria nazionale.

Una vasta porzione dell’impianto ospita il circuito del “Vapore Vivo”, grazie alla collaborazione con il Gruppo 835: grandi e piccini avranno l’opportunità di salire a bordo di carri e carrozze in scala, trainate da una locomotiva in miniatura, funzionante realmente a vapore, e percorrere un breve tragitto.

Non mancano, inoltre, esposizioni di modellismo ferroviario, mostre fotografiche, show di rotabili sul “triangolo di giratura”, lo shop della Fondazione FS per acquistare gadget e stampe e altre iniziative a carattere storico e culturale organizzate in collaborazione con associazioni del luogo, tra cui servizi navetta effettuati con autobus d’epoca dall’Associazione StoricBus di La Spezia.

Il Deposito Officina Rotabili Storici è raggiungibile anche dalla Stazione di La Spezia Centrale con servizi navetta gratuiti a cadenza oraria, effettuati con automotrici del parco rotabili della Fondazione FS.

L’ingresso al Deposito Officina Rotabili Storici è gratuito, sarà sufficiente compilare e firmare un’apposita liberatoria ed essere in possesso di green pass.