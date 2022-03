Imperia – Una consistente riduzione del numero di cantieri inamovibili lungo la A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) nei fine settimana a partire dalla mezzanotte di giovedì 14 aprile 2022.

È il risultato del tavolo tecnico tenuto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Liguria, dedicato alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete autostradale ligure.

Nel dettaglio, degli otto cantieri inamovibili attualmente presenti lungo la tratta gestita, ne resteranno attivi solamente due relativi all’adeguamento delle barriere di sicurezza:

• in prossimità dello svincolo di Albenga direzione Savona con restringimento ad una corrente veicolare (sviluppo cantiere: circa 1 km);

• tra gli svincoli di Imperia Ovest e Arma di Taggia, con riduzione su entrambe le carreggiate ad un’unica corrente veicolare (sviluppo cantiere: circa 1 km).

Per raggiungere tale obiettivo sono attualmente impegnati nei lavori oltre 200 addetti tra maestranze della concessionaria e personale delle imprese esterne, operativi anche su turni notturni e nei fine settimana.

La ripresa dei cantieri sospesi sulla A10 Savona – Ventimiglia è prevista a partire dalle ore 14 di lunedì 2 maggio 2022. Da tale data Autostrada dei Fiori rimodulerà le attività di cantiere rimuovendo nei fine settimana primaverili ed estivi tutti gli scambi di carreggiata nella tratta Savona – Albenga.

L’impegno della concessionaria per agevolare la viabilità sulle proprie tratte nel periodo primaverile riguarda anche la A6 Torino – Savona.

Su questa tratta, in particolare, da oggi è stato rimosso lo scambio di carreggiata tra Carmagnola e Marene. Tale cantiere verrà riposizionato martedì 26 aprile.

Inoltre, entro la mezzanotte di giovedì 14 aprile è prevista la sospensione del cantiere attivo all’interno della galleria Dei Passeggi II tra Savona e Altare in direzione Torino.

Le lavorazioni per questo cantiere riprenderanno alle 14 di lunedì 2 maggio e saranno riprogrammate in modo da assicurare dalla domenica pomeriggio sino a lunedì mattina sempre due corsie transitabili.

Sempre sulla A6, a partire dalla mezzanotte di giovedì 14 aprile 2022 verrà riaperta nei weekend la seconda corsia lungo l’attuale scambio di carreggiata tra Savona – Altare in direzione Torino al fine di ripristinare la massima capacità di deflusso del traffico di rientro.

Ciò è possibile grazie alla riapertura provvisoria di una corsia sulla carreggiata in direzione Savona.